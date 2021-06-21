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Саммит с Байденом: в Сеть выложили видео из лайнера Путина

Мария Иванова
1 час назад
В интернете появились кадры из лайнера президента России, на которых Владимир Путин изучает документы перед встречей с американским лидером Джо Байденом.
Саммит с Байденом: в Сеть выложили видео из лайнера Путина
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что журналисты телеканала "Россия 1" сняли видео с главой российского государства в его лайнере, когда он направлялся на встречу со своим американским коллегой.
По кадрам можно увидеть интерьер кабинета Владимира Путина на президентском борту с рабочим столом, кожаными креслами, набором подушек и одеял. Накануне переговоров с Байденом Владимир Путин изучал бумаги. Причем глава государства не оторвался от работы, даже когда лайнер вошел в зону турбулентности, сообщает «Царьград».
Напомним, саммит Путина и Байдена прошел 16 июня в Женеве, По результатам встречи президентом РФ была проведена пресс-конференция. На встречу пригласили как русских, так и американских журналистов.
Это была первая личная встреча Путина и Байдена. Переговоры шли в течение четырех с половиной часов, в том числе перерыв. По результатам м саммита Путин заявил, что стороны пришли к договоренности начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также лидеры страны заявили, что Россия и Соединенные Штаты подтверждают приверженность принципу, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и ее вообще не должно быть никогда.
Кроме этого, лидеры двух страны договорились о возвращении на работу своих послов. Ранее каждый из них был отозван на родину по причине напряженных отношений между странами.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Царьград ТВ,Россия,
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