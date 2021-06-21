Саммит с Байденом: в Сеть выложили видео из лайнера Путина

Это была первая личная встреча Путина и Байдена. Переговоры шли в течение четырех с половиной часов, в том числе перерыв. По результатам м саммита Путин заявил, что стороны пришли к договоренности начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также лидеры страны заявили, что Россия и Соединенные Штаты подтверждают приверженность принципу, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и ее вообще не должно быть никогда.