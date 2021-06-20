СМИ показали Путина за работой на высоте 11 километров

Президент России Владимир Путин по дороге на женевскую встречу с американским лидером Джо Байденом не прекращал работу даже на высоте 11 тысяч метров. Видео с борта 1 показал Telegram-канал «Пул N3».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах виден кабинет, оборудованный в президентском лайнере. По словам журналиста, Путин во время полёта просматривал ключевые документы по российско-американским отношениям. Глава государства не прервал работу даже в тот момент, когда самолёт попал в зону турбулентности.

В ролике также показали подушки и одеяла, приготовленные для того, чтобы Путин мог отдохнуть во время полёта. Отмечается, что президент ими так и не воспользовался.

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Встреча Путина с Байденом состоялась 16 июня. Главы РФ и США беседовали на протяжении четырёх с половиной часов. По словам российского лидера, они условились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне, а также подтвердили приверженность принципу неразвязывания ядерной войны.