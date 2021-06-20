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Захарова прокомментировала заявления США о подготовке новых санкций

ТАССиещё 1
50 минут назад
Россия всегда закономерно отвечала на введение незаконных санкций со стороны США. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Вашингтоне готовят новый пакет санкций против Москвы в связи с ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным.
"Некоторым в Вашингтоне нравится бег с препятствиями по карусели"
Фото:  Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток - 2" в изложении местных чиновников увязывается с [Алексеем] Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - отметила она.
Захарова добавила, что США путем введения санкций против России пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.
"Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с [Алексеем] Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", - написала она в своем Telegram-канале.
Политика,Мария Захарова,Алексей Навальный,МИД,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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