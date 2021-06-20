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Песков рассказал о «сердобольности» Путина к американским СМИ в Женеве

Майк Габриелян
22 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему на брифинг Владимира Путина в Женеве 16 июня пригласили иностранные СМИ, включая американские. Об этом сообщают «Вести».
Песков рассказал о «сердобольности» Путина к американским СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во время саммита президентов РФ и США американцы не пустили к Байдену ни одного российского журналиста. Россияне не попали даже на итоговую пресс-конференцию «Старика Джо».
С российской стороны подход к прессе был совершенно иным. Песков пояснил, что американцев пустили к Путину, руководствуясь интересом СМИ к мнению российского лидера. Сыграл роль и национальный характер: россияне не любят мстить и склонны проявлять милосердие.
«Мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина», - сказал Песков.
На итоговой пресс-конференции половину вопросов Путину задали журналисты западных СМИ. Российский президент отвечал на вопрос за вопросом, у него даже разрядился наушник для синхронного перевода.
Общение Байдена со своими же журналистами длилось менее получаса.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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