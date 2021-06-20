Песков рассказал о «сердобольности» Путина к американским СМИ

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Во время саммита президентов РФ и США американцы не пустили к Байдену ни одного российского журналиста. Россияне не попали даже на итоговую пресс-конференцию «Старика Джо».

С российской стороны подход к прессе был совершенно иным. Песков пояснил, что американцев пустили к Путину, руководствуясь интересом СМИ к мнению российского лидера. Сыграл роль и национальный характер: россияне не любят мстить и склонны проявлять милосердие.

«Мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали еще и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина», - сказал Песков.

На итоговой пресс-конференции половину вопросов Путину задали журналисты западных СМИ. Российский президент отвечал на вопрос за вопросом, у него даже разрядился наушник для синхронного перевода.