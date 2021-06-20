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Путин выйдет на «Прямую линию» с россиянами: названы дата и время

Ювелина Бернст
1 час назад
Прямая линия президента России Владимира Путина и гражданами состоится 30 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин выйдет на «Прямую линию» с россиянами: названы дата и время
Фото: ТАССТАСС
Программа начнется в 12.00 по мск. Транслировать ее будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР» и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
В ходе прямой линии глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны, говорится в сообщении. Россияне могут задать свой вопрос через сайт программы, мобильное приложение, по телефону или СМС, а также в официальных группах во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Последний раз прямая линия с президентом проходила в 2019 году. В 2020 году ее отменили из-за пандемии коронавируса, но часть вопросов была задана в ходе большой пресс-конференции Путина в декабре.
Политика,Владимир Путин,Вести ФМ,НТВ,
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