Путин выйдет на «Прямую линию» с россиянами: названы дата и время

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Программа начнется в 12.00 по мск. Транслировать ее будут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР» и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В ходе прямой линии глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны, говорится в сообщении. Россияне могут задать свой вопрос через сайт программы, мобильное приложение, по телефону или СМС, а также в официальных группах во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».