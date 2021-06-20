В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Сотрудник МИД рассказала, как Лавров возил вакцину за рубеж

News.ru
25 минут назад
Сергей Лавров сам возил вакцину от коронавируса для своих сотрудников на служебном самолёте, когда не было возможности доставить её другим путём. Авиасообщение с началом вакцинации было ограничено и сотрудники МИД не имели возможности привиться, сообщает РБК.
Лавров возил вакцину за рубеж для сотрудников МИД
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comMFA Russia/via Globallookpress.com
Об этом рассказала начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в управлении делами МИД Алина Косаченко.
Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину <...> потому что есть страны, куда просто не летали самолёты тогда, — цитирует представителя ведомства издание.
На сегодня уже прошли вакцинацию порядка 80% российских дипломатов, которые работают за пределами страны.
Как сообщалось ранее, посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в Москву для реализации решений саммита в Женеве. По его словам, он с нетерпением ждёт возвращения в Москву после важного саммита, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена.
Политика,Джон Салливан,Сергей Лавров,МИД,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители