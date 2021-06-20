Лавров возил вакцину за рубеж для сотрудников МИД

Сергей Лавров сам возил вакцину от коронавируса для своих сотрудников на служебном самолёте, когда не было возможности доставить её другим путём. Авиасообщение с началом вакцинации было ограничено и сотрудники МИД не имели возможности привиться, сообщает РБК.
Об этом рассказала начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в управлении делами МИД Алина Косаченко.
Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину <...> потому что есть страны, куда просто не летали самолёты тогда, — цитирует представителя ведомства издание.
На сегодня уже прошли вакцинацию порядка 80% российских дипломатов, которые работают за пределами страны.
Как сообщалось ранее, посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в Москву для реализации решений саммита в Женеве. По его словам, он с нетерпением ждёт возвращения в Москву после важного саммита, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена.