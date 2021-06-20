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В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

ТК «Звезда»иещё 1
19 минут назад
В Кремле назвали дату прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоится в среду, 30 июня, в 12.00 (МСК).
Названа дата прямой линии Путина с россиянами
Фото: kremlin.rukremlin.ru
Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют граждан страны.
«30 июня Владимир Путин проведет очередную «Прямую линию», - говорится в сообщении Кремля.
Подчеркивается, что каждый гражданин может задать свой вопрос президенту через мобильное приложение «Москва – Путину». Оно, по словам разработчиков, позволит выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
Политика,Владимир Путин,
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