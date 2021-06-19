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Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

Ura.Ru
1 час назад
Новым заместителем главы Министерства цифрового развития России назначен Николай Яцеленко, который ранее занимал руководящие должности в Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин назначил нового замглавы Минцифры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Обязанности нового замглавы ведомства не уточняются.
Яцеленко начал карьеру госслужащего в 2002 году. До 2006 года он работал Минэкономразвития России. После преобразования ведомства был назначен начальником отдела программ развития уже в Минкомсвязи. После занимал различные руководящие должности в министерстве.
Политика,Михаил Мишустин,Минкомсвязи РФ,Минэкономразвития,Правительство РФ,Россия,
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