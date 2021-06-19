В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Это разорвет ее»: Сурков рассказал о незавидной судьбе Украины

Майк Габриелян
1 час назад
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков назвал создание Украинской конфедерации единственным шансом Киева предотвратить распад страны.
Единственный шанс: Сурков предупредил Украину о распаде
Фото: ТАССТАСС
В интервью Financial Times Сурков заявил, что сейчас Украина разрывается на две части между Западом и Россией, и в этом заключается ее главная проблема. Но выход есть.
«Страна может быть преобразована в конфедерацию с большей свободой и возможностью регионов принимать решения самостоятельно. Между двумя костями нужна мягкая ткань. Украина находится прямо между Россией и Западом, и это геополитическое притяжение с двух сторон разорвет её», - сказал Сурков.
По его мнению, продолжение войны на Украине будет неизбежным, если республика не реформируется по типу конфедерации. Борьба за Украину не прекратится. Она может угасать и вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться. Минские соглашения стали «первым законным разделением» страны.
«Украинцы прекрасно понимают, что на данный момент их страны на самом деле не существует. Она могла бы существовать в будущем. Национальное ядро существует. Я просто задаю вопрос, какими должны быть границы. И это должно стать предметом международного обсуждения», - отметил Сурков.
Владислав Сурков ранее предположил, что Запад в скором времени попросит Россию забрать Украину назад из-за вечного недовольства и попрошайничества Киева.
Политика,Владислав Сурков,Financial Times,Киев,Россия,Украина,
219
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители