Единственный шанс: Сурков предупредил Украину о распаде

«Страна может быть преобразована в конфедерацию с большей свободой и возможностью регионов принимать решения самостоятельно. Между двумя костями нужна мягкая ткань. Украина находится прямо между Россией и Западом, и это геополитическое притяжение с двух сторон разорвет её», - сказал Сурков.
«Украинцы прекрасно понимают, что на данный момент их страны на самом деле не существует. Она могла бы существовать в будущем. Национальное ядро существует. Я просто задаю вопрос, какими должны быть границы. И это должно стать предметом международного обсуждения», - отметил Сурков.