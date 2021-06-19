Единственный шанс: Сурков предупредил Украину о распаде

По его мнению, продолжение войны на Украине будет неизбежным, если республика не реформируется по типу конфедерации. Борьба за Украину не прекратится. Она может угасать и вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться. Минские соглашения стали «первым законным разделением» страны.