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Путин рассказал, кто возглавит список «Единой России» на выборах

News.ru
11 минут назад
Президент Владимир Путин перечислил пятерых человек, которое могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу. Такое заявление он сделал в ходе съезда партии, который транслирует телеканал «Россия 24».
Путин предложил "Единой России" избираться с Шойгу, Лавровым и Проценко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, список могут возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова, главный врач больницы в Комунарке Денис Проценко и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.
При этом он не назвал председателя партии Дмитрия Медведева, который был единственным в федеральном списке ЕР на предыдущих выборах.
Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Госдума,
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