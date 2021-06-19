Путин: страна попадает в демографическую яму

Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из важнейших приоритетов «Единой России». Глава государства напомнил, что партия последовательно выстраивает целую линейку адресных мер помощи таким семьями.

Ранее Путин заявил, что выплату по 10 тыс. руб. на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет.