Путин: страна попадает в демографическую яму

Президент России Владимир Путин
предупредил, что в настоящее время страна попадает в демографическую яму. Об этом глава государства заявил, выступая на XX съезде партии «Единая Россия»
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Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей, понимая, что благополучная, крепкая семья с детьми — это и есть будущее России», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из важнейших приоритетов «Единой России». Глава государства напомнил, что партия последовательно выстраивает целую линейку адресных мер помощи таким семьями.
«С 1 июля, как вы знаете, начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях <...> предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении, также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше восьми лет», — рассказал президент.
Ранее Путин заявил, что выплату по 10 тыс. руб. на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет.