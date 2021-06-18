Дегтярев решил выдвигаться на пост губернатора Хабаровского края

«Врио или губернатором – это люди будут решать. Доверять или нет. Выборы есть выборы, никаких иллюзий не должно быть. Только люди дают власть на выборах, закон. По личному участию не раз я говорил – когда объявят, тогда и скажу. Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы. Вы первый коллектив, с которым мы эту тему обсуждаем», – сказал Дегтярев врачам перинатального центра в Хабаровске в ходе встречи с коллективом, передает РИА «Новости».