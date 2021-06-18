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Дегтярев решил выдвигаться на пост губернатора Хабаровского края

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
39 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после встречи с президентом Владимиром Путиным в четверг принял решение выдвигаться на пост главы региона.
Дегтярев решил выдвигаться на пост губернатора Хабаровского края
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Врио или губернатором – это люди будут решать. Доверять или нет. Выборы есть выборы, никаких иллюзий не должно быть. Только люди дают власть на выборах, закон. По личному участию не раз я говорил – когда объявят, тогда и скажу. Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы. Вы первый коллектив, с которым мы эту тему обсуждаем», – сказал Дегтярев врачам перинатального центра в Хабаровске в ходе встречи с коллективом, передает РИА «Новости».
Ранее политолог Дарья Кислицына, комментируя беседу Владимира Путина с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым заявила, что ему «удалось доказать жителям края, что он обладает навыками эффективного хозяйственника, хотя раньше он обладал лишь опытом работы в Госдуме. Теперь у него выработался персональный яркий стиль управления».
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев является временно исполняющим обязанности главы региона с 20 июля 2020 года. Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела.
Политика,Дарья Кислицына,Сергей Фургал,Михаил Дегтярев,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,Хабаровский Край,
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