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Пригожин обратился в Минфин США с заявлением о снятии с него санкций

ТАССиещё 1
56 минут назад
Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер - прим. ТАСС) с заявлением о снятии с него санкций. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Конкорда" во "ВКонтакте".
Пригожин подал заявление о снятии с него санкций США
Фото: ТАССТАСС
"Пресс-служба уведомляет, что сегодня, 18 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список", - говорится в сообщении.
Пригожин указал, что санкции против него введены "необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы". Он добавил, что санкции ограничивают его права и свободы.
В апреле Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Под санкции, в частности, попали несколько человек и компаний, связанных с Пригожиным, а также несколько граждан Пакистана, связанных с компаниями, которые якобы помогали обходить американские санкции. Сам Пригожин находится в санкционных списках США с 2016 года.
Политика,Евгений Пригожин,Казначейство США,ИТАР-ТАСС,
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