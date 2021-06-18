Пригожин подал заявление о снятии с него санкций США

Пригожин указал, что санкции против него введены "необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы". Он добавил, что санкции ограничивают его права и свободы.

В апреле Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Под санкции, в частности, попали несколько человек и компаний, связанных с Пригожиным, а также несколько граждан Пакистана, связанных с компаниями, которые якобы помогали обходить американские санкции. Сам Пригожин находится в санкционных списках США с 2016 года.