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В Чехии захотели наладить новые отношения с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
49 минут назад
Чехии необходимо наладить новые отношения с Россией, в стране планируется провести консультации с участием МИД и всеми парламентскими партиями на эту тему, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
В Чехии захотели наладить новые отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Господин (глава МИД Чехии Якуб) Кулганек сейчас организует такую встречу с оппозицией, позвал все парламентские партии и движения, чтобы узнать их мнение. Несомненно, мы должны наладить новые отношения (с Россией). Я хочу сказать, что Чехия – суверенная страна, никто не имеет право вмешиваться в нашу внутреннюю политику, влиять на выборы. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать», – сказал Бабиш в эфире радиостанции «Частота 1», передает РИА «Новости».
Он также согласился с утверждением, что Чехия и Россия должны по примеру недавней встречи российского и американского президентов провести двусторонние переговоры с глазу на глаз.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
Политика,Андрей Бабиш,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,Россия,Чешская Республика,
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