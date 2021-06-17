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«Очень опытный»: Владимир Путин похвалил Байдена

Мария Иванова
59 минут назад
Президент России Владимир Путин в процессе пресс-конференции по итогам саммита с американским лидером Джо Байденом в Женеве охарактеризовал своего коллегу как очень опытного политика.
«Очень опытный»: Владимир Путин похвалил Байдена
Фото: ReutersReuters
«Я в очередной раз убедился, что господин Байден — человек весьма опытный. Наша беседа длилась почти два часа», — рассказал Владимир Путин.
По его словам, не со всеми лидерами ему удалось так долго побеседовать, сообщает Газета.ру.
Напомним, в Швейцарии, в Женеве 16 июня состоялись два раунда переговоров лидеров двух государств - России и Соединенных Штатов Америки. При этом общей пресс-конференции президентов не было, однако главы провели отдельные встречи.
Мероприятие стало первым саммитом президентов двух стран с даты вступления Джо Байдена на пост главы Америки. Для российского президента визит в Женеву стал первой заграничной поездкой с января прошедшего года.
Владимир Путин, давая комментарий по встрече с американским коллегой Джо Байденом, отметил также, что переговоры происходили в достаточно доброжелательной атмосфере.
Также президент РФ сказал, что у Байдена «все получается искусно» и он - профессионалом, поэтому с ним требуется общаться внимательно. При этом Владимир Путин считает, что по важнейшим позициям они с Байденом пришли к взаимопониманию. Российский лидер надеется, что ситуация, которая имела место в прошлые годы, больше не повторится, и ничто не будет препятствовать работе американского главы.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Газета.Ru,
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