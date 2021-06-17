Кто рухнет первым: Дугин заявил о невозможности диалога между США и РФ

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"Саммит, которого нет" - так назвал состоявшуюся накануне встречу лидеров США и России философ, политолог Александр Дугин. В эфире своей авторской телепрограммы "Директива Дугина" на "Первом русском" он озвучил важнейшую проблему в отношениях двух государств, вследствие которого любой диалог не представляется возможным, сообщает «Царьград».

Владимир Путин, как полагает Дугина, "видит архитектуру мира как концерт суверенных субъектов, одним из которых выступает Российская Федерация, другим – Соединенные Штаты, третьим - Китай и так далее".

Встречаясь с Байденом, он общается с равным. Байден же усматривает в личности российского главы только вышедшего из-под его контроля взбунтовавшегося подчиненного, которого нужно наказать санкциями и соблазнить подачками.

Вот почему по факту этот саммит не существует, полагает Дугин: "Обсуждать им нечего, поскольку они находятся в двух параллельных мирах". Прийти к согласию, уверен философ, можно будет только по поводу ничего не значащих мелких деталей.