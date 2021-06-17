В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Кто рухнет первым: Дугин заявил о невозможности диалога между США и РФ

Мария Иванова
16 минут назад
Философ Александр Дугин дал комментарий по результатам встречи лидеров Америки и РоссииВладимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он с сожалением подчеркнул, что никакого диалога между Соединенными Штатами и Россией быть не может – и теперь остается только ожидать, "кто рухнет первым".
Кто рухнет первым: Дугин заявил о невозможности диалога между США и РФ
Фото: ReutersReuters
"Саммит, которого нет" - так назвал состоявшуюся накануне встречу лидеров США и России философ, политолог Александр Дугин. В эфире своей авторской телепрограммы "Директива Дугина" на "Первом русском" он озвучил важнейшую проблему в отношениях двух государств, вследствие которого любой диалог не представляется возможным, сообщает «Царьград».
Владимир Путин, как полагает Дугина, "видит архитектуру мира как концерт суверенных субъектов, одним из которых выступает Российская Федерация, другим – Соединенные Штаты, третьим - Китай и так далее".
Встречаясь с Байденом, он общается с равным. Байден же усматривает в личности российского главы только вышедшего из-под его контроля взбунтовавшегося подчиненного, которого нужно наказать санкциями и соблазнить подачками.
Вот почему по факту этот саммит не существует, полагает Дугин: "Обсуждать им нечего, поскольку они находятся в двух параллельных мирах". Прийти к согласию, уверен философ, можно будет только по поводу ничего не значащих мелких деталей.
«В отношениях России и США все может разрешиться только при исчезновении одной из сторон. Кто рухнет первым? А если никто, то остается одно слово, которое начинается на "в" W – word», полагает эксперт.
Политика,Александр Дугин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Царьград ТВ,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители