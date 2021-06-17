«Кто здесь?»: в Сети пошутили о саммите Путина и Байдена

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Президенты России и США встретились 16 июня в Женеве. В общей сложности главы государств общались около 3,5 часов. Сначала Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном составе. В ходе встречи президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оба лидера положительно оценили итоги саммита.

В Сети не могли обойти вниманием знаковую встречу лидеров двух стран. Так, один из пользователей выложил забавное фото со «шпаргалкой» Байдена. На фото на мужской руке написано ручкой: «His name is Vova» («Его зовут Вова»).

На тему возможной забывчивости президента США пошутил и другой пользователь соцсетей, опубликовав диалог между лидерами двух стран.

Путин: Рад встрече.

Байден: Кто здесь?

Путин: Путин.

Байден: Кстати, где он?

Путин: Здесь.

Байден: Отлично. Ждем Байдена.

Также в Сети вспомнили фразу из старого анекдота: «Когда два ковбоя разговаривают, лошадь не вмешивается».