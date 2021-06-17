«Кто здесь?»: в Сети пошутили о саммите Путина и Байдена

Русскоязычные пользователи Сети активно шутят на тему прошедшей в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
. Об этом пишет
«Царьград», приводя удачные высказывания.
Президенты России и США встретились 16 июня в Женеве. В общей сложности главы государств общались около 3,5 часов. Сначала Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном составе. В ходе встречи президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оба лидера положительно оценили итоги саммита.
В Сети не могли обойти вниманием знаковую встречу лидеров двух стран. Так, один из пользователей выложил забавное фото со «шпаргалкой» Байдена. На фото на мужской руке написано ручкой: «His name is Vova» («Его зовут Вова»).
На тему возможной забывчивости президента США пошутил и другой пользователь соцсетей, опубликовав диалог между лидерами двух стран.
Путин: Рад встрече.
Байден: Кто здесь?
Путин: Путин.
Байден: Кстати, где он?
Путин: Здесь.
Байден: Отлично. Ждем Байдена.
Также в Сети вспомнили фразу из старого анекдота: «Когда два ковбоя разговаривают, лошадь не вмешивается».
Ранее Байден выступил с заявлением в связи с введением против России новых санкций. В ходе него он перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а также оговорился, произнося фамилию президента России Владимира Путина. Также беспокойство в американском обществе вызвал и тот факт, что президент США трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.