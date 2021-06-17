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"Не оставим в беде": в Совфеде предостерегли Украину от агрессии в Донбассе

Елена Прошина
1 час назад
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал "Рамблеру" высказывание депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина об угрозе войны Украины с Россией.
Ранее Волошин заявил, что вооруженный конфликт между двумя странами возможен в случае провокации Киева в Донбассе с последующей военной операцией. По словам украинского парламентария, Россия может ответить на подобные действия "масштабной военной операцией включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева".
РИА Новости
"Я бы не стал всерьёз рассматривать подобное заявление. Мы знаем о воинственной риторике Зеленского, его окружения и украинских экстремистов. Но мы — приверженцы выполнения Минских соглашений. И Россия будет до последнего стоять на этом. Вчера наш президент подтвердил это на пресс-конференции после встречи с Байденом.

Но если украинцы попытаются решить этот вопрос силовым методом — я хочу напомнить слова нашего президента, сказанные несколько месяцев назад, что тогда Украина столкнётся с проблемой сохранения своей государственности, потому что в Донбассе живут представители русского мира, более полумиллиона граждан России. И, конечно, в случае военной агрессии мы не оставим их в беде. Но говорить о том, что Россия совершит какое-то нападение на Одессу, на Киев — я думаю, что это не серьёзно", - сказал Джабаров.
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