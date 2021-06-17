"Не оставим в беде": в Совфеде предостерегли Украину от агрессии в Донбассе

"Я бы не стал всерьёз рассматривать подобное заявление. Мы знаем о воинственной риторике Зеленского, его окружения и украинских экстремистов. Но мы — приверженцы выполнения Минских соглашений. И Россия будет до последнего стоять на этом. Вчера наш президент подтвердил это на пресс-конференции после встречи с Байденом.
Но если украинцы попытаются решить этот вопрос силовым методом — я хочу напомнить слова нашего президента, сказанные несколько месяцев назад, что тогда Украина столкнётся с проблемой сохранения своей государственности, потому что в Донбассе живут представители русского мира, более полумиллиона граждан России. И, конечно, в случае военной агрессии мы не оставим их в беде. Но говорить о том, что Россия совершит какое-то нападение на Одессу, на Киев — я думаю, что это не серьёзно", - сказал Джабаров.