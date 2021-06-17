Путин и Байден разошлись в позициях по Белоруссии

При этом Песков заметил, что "Белоруссия никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня" женевского саммита.

"Про Украину "мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало", - сказал представитель Кремля.