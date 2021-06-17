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Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве

ТАСС
1 час назад
Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Белоруссии, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась в среду в Женеве.
Путин и Байден разошлись в позициях по Белоруссии
Фото: ТАССТАСС
"Естественно, расхождения по Белоруссии", - сказал представитель Кремля в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.
При этом Песков заметил, что "Белоруссия никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня" женевского саммита.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали участие Вашингтона в нормандском формате.
"Нет, это не обсуждалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая в четверг на соответствующий вопрос.
Путин и Байден не обсуждали углубленно тему Украины, она была обозначена в арсенале проблем, заявил Песков, отвечая на просьбу пояснить слова Путина о том, что тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась на саммите лишь "мазком".
"Про Украину "мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало", - сказал представитель Кремля.
Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Эхо Москвы,Москва,Беларусь,
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