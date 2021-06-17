Путин и Байден разошлись в позициях по Белоруссии

"Нет, это не обсуждалось", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая в четверг на соответствующий вопрос.
Путин и Байден не обсуждали углубленно тему Украины, она была обозначена в арсенале проблем, заявил Песков, отвечая на просьбу пояснить слова Путина о том, что тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась на саммите лишь "мазком".
"Про Украину "мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало", - сказал представитель Кремля.