«Путин одерживает верх»: эксперт об итогах саммита в Женеве

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«Путин одерживает верх на этой встрече с Байденом, потому что США признают его роль в решении различных вопросов мировой повестки», - пояснил Бартесаги.

По словам эксперта, есть ряд вопросов, для решения которых Вашингтон готов сотрудничать с Москвой, например, ядерное соглашение или Ближний Восток.

«На встрече США признали значимость России... Байден заявляет, что он не только собирается сосредоточиться на главных союзниках, но и готов поддерживать искренний диалог с Россией», - заметил он.

Президенты России и США встретились 16 июня в Женеве. В общей сложности главы государств общались около 3,5 часов. Сначала Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном составе. Оба лидера положительно оценили итоги саммита.