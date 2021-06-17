В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Путин одерживает верх»: эксперт об итогах саммита в Женеве

Алиса Селезнёва
45 минут назад
Президент России Владимир Путин одержал победу на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом РИА Новости заявил директор Института международного бизнеса Католического университета Уругвая Игнасио Бартесаги.
«Путин одерживает верх»: эксперт об итогах саммита в Женеве
Фото: ReutersReuters
«Путин одерживает верх на этой встрече с Байденом, потому что США признают его роль в решении различных вопросов мировой повестки», - пояснил Бартесаги.
По словам эксперта, есть ряд вопросов, для решения которых Вашингтон готов сотрудничать с Москвой, например, ядерное соглашение или Ближний Восток.
«На встрече США признали значимость России... Байден заявляет, что он не только собирается сосредоточиться на главных союзниках, но и готов поддерживать искренний диалог с Россией», - заметил он.
Президенты России и США встретились 16 июня в Женеве. В общей сложности главы государств общались около 3,5 часов. Сначала Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном составе. Оба лидера положительно оценили итоги саммита.
Отвечая на вопрос о небольшой, по мнению СМИ, продолжительности переговоров, Джо Байден заявил, что этого времени хватило, чтобы обсудить много вопросов.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители