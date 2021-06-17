Запрет на работу фудкортов, проведение массовых мероприятий численностью более 3 тыс. человек и другие ограничения вступают в силу в Санкт-Петербурге в четверг. Новые ограничения коснулись и фан-зон чемпионата Европы-2020 - теперь в них запрещена продажа еды и оказание услуг общественного питания.

Ранее власти города констатировали, что в Петербурге растет число заболевших COVID-19. По последним данным, в городе выявили 453 424 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы . Выздоровели после заражения 423 665 человек, умерли 15 062. За последние сутки в городе выявили 927 случаев заражения.

Без фудкортов и ночных ресторанов

Согласно изменениям, которые губернатор города Александр Беглов внес в действующее с весны 2020 года "антиковидное" постановление правительства, с 17 июня вводится запрет на работу ресторанов с 02:00 до 06:00. Исключение - обслуживание навынос, в номера гостиниц, доставка на дом, а также производственные столовые.

"С 17 июня запрещается (временно приостанавливается) работа фудкортов и фудплейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки", - сообщала пресс-служба Смольного.

В заведениях общепита запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, работа детских комнат в ресторанах и кафе.

На футбол - без еды

Посетители фан-зон ЧЕ-2020 обязаны носить маски. С четверга вводится запрет на оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания в фан-зонах. Болельщики смогут купить только напитки.

Кинотеатры и мероприятия

Постановление вновь ужесточает требования к заполняемости залов в кинотеатрах. Заполняемость кинозалов с четверга не должна превышать 50%, ранее на сеанс разрешалось пускать 75% зрителей.

Максимальное число посетителей культурных и зрелищных мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе не может превышать 3 тыс. человек. Все участники обязаны носить маски, даже если мероприятие проходит на открытом воздухе.

Рекомендовано на удаленку

Как сообщала пресс-служба Смольного, работодателям снова рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Организации и индивидуальные предприниматели должны будут актуализировать сведения, ранее направленные в отношении работников, переведенных на дистанционный режим.