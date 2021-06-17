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Войны не будет: Рябков оценил саммит в Женеве

News.ruиещё 3
58 минут назад
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами недопустимости ядерной войны. Об этом дипломат заявил в беседе с «Коммерсантом».
Войны не будет: Рябков оценил саммит в Женеве
Фото: Anita Kumar/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look PressAnita Kumar/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, — это существенное достижение. Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира, — подчеркнул Рябков.
Он добавил, что не использует фигуру речи или возвышенные слова, а это «отражение фактического положения дел». Москва и Вашингтон испытали «ощущение большей внутренней уверенности», когда оказались перед прямой, конкретной и понятной всем формулой, выработанной «35 с лишним лет назад».
В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами. Любые игры вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса — это всё не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане это важный итог саммита, — отметил Рябков.
Ранее стало известно, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики Вашингтона по отношению к Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. При этом собеседник агентства отметил, что тон переговоров между двумя президентами был прямым и конструктивным.
Политика,Саммит,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,Соединенные Штаты,
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