Войны не будет: Рябков оценил саммит в Женеве

Он добавил, что не использует фигуру речи или возвышенные слова, а это «отражение фактического положения дел». Москва и Вашингтон испытали «ощущение большей внутренней уверенности», когда оказались перед прямой, конкретной и понятной всем формулой, выработанной «35 с лишним лет назад».

Ранее стало известно, что переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики Вашингтона по отношению к Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. При этом собеседник агентства отметил, что тон переговоров между двумя президентами был прямым и конструктивным.