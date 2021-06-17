Зарницы доверия: Оценены итоги саммита Россия-США

В российском парламенте увидели позитив во встрече президентов России и США . Все опрошенные «Газетой.Ru» сенаторы и депутаты похвалили Владимира Путина за выдержку и выразили надежду на дальнейшее развитие российско-американских отношений. В экспертной среде звучат куда более сдержанные оценки прошедшего саммита.

Фото: Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

"Главное - диалог начался, появились те самые зарницы доверия. Первый шаг сделан, заря поднимается. Вскоре последуют другие встречи и разговоры на экспертном уровне, будут предлагаться какие-то решения по снижению напряженности. В конце концов, мы две ведущие ядерные державы. Естественно, на нас обязанность. Очень правильный был в этом смысле ответ на последний вопрос маленькой девочке - мы хотим, чтобы была мирная жизнь, хорошая окружающая среда, дети могли играть и все в этом духе", - отметил сенатор.

"Перед саммитом американцы подогревали атмосферу, аппарат Байдена нагонял жути. И теперь приятно, что предполагаемый свет в конце тоннеля все-таки забрезжил. Возвращение послов к работе - важный шаг, чтобы наметить точки соприкосновения. Многие вопросы обсуждались в узком кругу, наверное, что-то и не выдали в эфир. Но это нормально, ведь президенты занимаются вопросами стратегической стабильности", - считает сенатор.

Деньгин выразил надежду, что посылы российской стороны услышат не только американцы.

"Надеемся, все это вызовет адекватную реакцию и Европы, и тех стран, которые настроены русофобски. Ребята, вы все зависите от нас, от того, что скажут Россия и Америка! Мы все настроены конструктивно. Надеемся, это принесет хорошие качественные плоды", - сказал Деньгин.

Парламентариям не понравилась работа американских журналистов на пресс-конференции Путина. Так, Цеков вспомнил о своем украинском опыте работы.

"Американские журналисты продемонстрировали агрессию, невоспитанность, неумение слышать, недовольство ответами. Я работал на Украине, и, наверное, украинские журналисты от них этого набрались. Они приблизительно так же себя ведут по отношению к местным политикам и к крымчанам. Они всегда задавали вопросы и хотели слышать ответы, которые их устраивают. Иначе они начинают перебивать. Бравший интервью для NBC у Путина журналист - тоже какой-то кошмар. Чувствуется, что Путин был очень собран, у него очень боевой настрой. На пресс-конференции он еще не остыл от переговоров, чувствовалось наэлектиризованность. Он с иностранными журналистами говорил, как будто продолжая разговор с Байденом. Путин объективно подвел итоги переговоров", — сказал сенатор.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный убежден, что некоторые журналисты специально задавали президенту России "злобные" вопросы, пытаясь уколоть как можно сильнее, но это у них не получилось.

"Хороший показатель уровня [Путина] - то, что после такой непростой встречи он вышел к СМИ, публично дал комментарии, что называется "с колес". И посмотрите, какая совершенно другая картина с другой стороны. Две противоположности. И одна из них дает надежду всему человечеству", - сказал депутат.

"Американцы изложили свои представления о них, российская сторона обозначила свои. Подобного рода "зафлажкованность" в условиях, когда нет стратегической договоренности об этих красных линиях, весьма условна", - пояснил эксперт. Он добавил, что сейчас красные линии достаточно "подвижны".

"Если американцы решат, что Россия не соблюдает правила в какой-то сфере, будь-то права человека или кибербезопасность, они могут сами предпринять какие-то ответные действия", - отметил американист.

Васильев также указал на низкую результативность переговоров.

"Пока результат - вернуть послов, ну и дальше начать разговоры по всем спектрам вопросов. Будут созданы не то группы, не то какие-то структуры, которые будут эти вопросы прорабатывать", - продолжил Васильев.

В то же время он охарактеризовал американскую риторику как "достаточно мягкую" и отметил, что высказывания Байдена носили не ультимативный характер, а скорее образ "советов доброго дядюшки", который "от чистого сердца дает предупреждения".