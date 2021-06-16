Путин объяснил ребенку необходимость своей встречи с Байденом

Президент пояснил, что взрослые люди, руководители крупнейших ядерных держав, встречаются, чтобы сделать мир безопасным и процветающим для всех жителей планеты. По его словам, политики обсуждают вопросы, связанные со "страшным оружием", которое подлежит ограничению.

Кроме того, они говорят, как сделать, чтобы "реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, не было засухи, для того, чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились".