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Байден рассказал, что обсудил с Путиным Белоруссию

RT на русском
1 час назад
Президент США Джо Байден рассказал на своей пресс-конференции после своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что стороны обсуждали ситуацию в Белоруссии.
Байден обсудил с Путиным Белоруссию
Фото: ReutersReuters
«Я поделился нашими обеспокоенностями о Белоруссии», — заявил Байден.
По словам, Путин не спорил с тем, что произошло, а сказал, что у сторон есть разные взгляды на то, что нужно с этим делать.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на его переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве стороны не испытывали никакого давления.
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