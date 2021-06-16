Путин: У России только одно обязательство по отношению к Украине

России есть только одно обязательство по отношению к Украине – способствовать выполнению минских соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

«Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения», - добавил президент.

Путин напомнил, что еще в ноябре прошлого года Украина представила «свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения».

Во-первых, по словам Путина, там говорилось о политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему. Украина предложила вернуть вооруженные силы Украины в места своей постоянной дислокации.

«Что это значит? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс», - пояснил российский лидер.

Во-вторых, Украина предложила закрыть границу с РФ в этой части страны, а в-третьих, - выборы провести через три месяца после этих двух шагов.

«Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями, это полностью минским соглашениям противоречит. Какие же здесь обязательства дополнительные может взять на себя Россия?» - задался вопросом российский президент.