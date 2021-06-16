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Путин: У России только одно обязательство по отношению к Украине

Вероника Полынина
35 минут назад
У России есть только одно обязательство по отношению к Украине – способствовать выполнению минских соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.
«Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения», - добавил президент.
Путин напомнил, что еще в ноябре прошлого года Украина представила «свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения».
Во-первых, по словам Путина, там говорилось о политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему. Украина предложила вернуть вооруженные силы Украины в места своей постоянной дислокации.
«Что это значит? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс», - пояснил российский лидер.
Во-вторых, Украина предложила закрыть границу с РФ в этой части страны, а в-третьих, - выборы провести через три месяца после этих двух шагов.
«Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями, это полностью минским соглашениям противоречит. Какие же здесь обязательства дополнительные может взять на себя Россия?» - задался вопросом российский президент.
Первые с 2018 года двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 16 июня в Женеве. Саммит состоял из переговоров в узком и расширенном составах. В общей сложности Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часов.
Политика,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,Россия,Украина,
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