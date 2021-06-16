«Он осознавал, что нарушал закон. Игнорируя обязательство отмечаться, выехал лечиться заграницу. Когда выложил видео, возникло требование отметиться, он его проигнорировал», — сказал Путин и отметил, что тема Навального затрагивалась по инициативе Байдена.
«Это есть в вашем законе, американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее издерживают. А это цель Соединенных Штатов,з аявленная публично», — добавил Путин.