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Путин обменялся шуткой с Байденом

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
Президент России Владимир Путин обменялся шуткой с лидером США Джо Байденом перед началом саммита в Женеве, сообщает РИА «Новости».
Когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения из-за шума, российский лидер, улыбаясь, что-то сказал своему американскому коллеге и рассмеялся. При этом, что именно сказал Путин, на видеозаписи не слышно.
На видео видно, что встреча президентов проходит в библиотеке, которая находится на вилле Ла Гранж в Женеве. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, — небольшой букет белых цветов.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться.
Переговоры лидеров России и США будут состоять из двух частей. На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов. Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд. На 18.00 запланирована пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита. Джо Байден отказался от пресс-конференции.
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