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Путин и Байден пожали руки на вилле La Grange в Женеве

Daily Storm
1 час назад
Президент России Владимир Путин прибыл на Aurus к вилле La Grange, где пройдет саммит с американским лидером Джозефом Байденом. Вскоре к зданию прибыл кортеж американского президента. После этого он впервые лично встретился с Путиным, оба пожали друг другу руки. Политики зашли в здание, начались переговоры в узком составе.
В российскую делегацию вошли: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
﻿Во встрече в расширенном составе в Женеве от США примут участие: госсекретарь Энтони Блинкен, его помощница Виктория Нуланд, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, старший директор по России и Центральной Азии Совета нацбезопасности США Эрик Грин и посол Джон Салливан, пишет CNN.
Расширенная встреча президентов (будет закрыта от прессы) пройдет в 15:55, а второй раунд переговоров — в 17:40. При этом вернуться на родину Байден планирует 16 июня, поэтому к 23:00 16 июня (06:00 мск 17 июня) американским журналистам предлагается собраться для освещения его приезда. После саммита каждый президент отдельно выступит перед журналистами.
Основная повестка: стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты — Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Нагорный Карабах.
Также будут затронуты нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств — по итогам переговоров станет ясно, вернется ли посол России в Вашингтон, а его американский коллега — в Москву.
﻿И Кремль, и Белый дом призвали не ждать прорывов от встречи. Песков ранее подчеркивал, что никаких документов подписывать стороны не планируют.
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