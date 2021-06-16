Президент России Владимир Путин прибыл на Aurus к вилле La Grange, где пройдет саммит с американским лидером Джозефом Байденом . Вскоре к зданию прибыл кортеж американского президента. После этого он впервые лично встретился с Путиным, оба пожали друг другу руки. Политики зашли в здание, начались переговоры в узком составе.

Расширенная встреча президентов (будет закрыта от прессы) пройдет в 15:55, а второй раунд переговоров — в 17:40. При этом вернуться на родину Байден планирует 16 июня, поэтому к 23:00 16 июня (06:00 мск 17 июня) американским журналистам предлагается собраться для освещения его приезда. После саммита каждый президент отдельно выступит перед журналистами.

Основная повестка: стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты — Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Нагорный Карабах.

Также будут затронуты нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа посольств — по итогам переговоров станет ясно, вернется ли посол России в Вашингтон, а его американский коллега — в Москву.