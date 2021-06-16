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Аскольд Запашный будет выдвигаться в Думу от "Справедливой России - За правду"

ТАСС
17 минут назад
Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный будет баллотироваться в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду" по одномандатному округу в Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили два источника в партии.
Запашный решил выдвигаться в Думу
Фото: предоставлено пресс-службой Большого московского циркапредоставлено пресс-службой Большого московского цирка
"Аскольд Запашный будет одномандатником по Удмуртии", - сказал собеседник агентства, близкий к руководству партии.
Второй источник ТАСС добавил, что участие Запашного в думской кампании будет анонсировано в ходе учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия", которая пройдет в Тюмени 18 июня.
Политика,Аскольд Запашный,Справедливая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
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