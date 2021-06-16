В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Песков рассказал о предстоящей прямой линии с Путиным

Ura.Ru
34 минуты назад
Подготовка к проведению прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным ведется, но дату мероприятия Кремль не раскрывает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал о предстоящей прямой линии с Путиным
Фото: ТАССТАСС
«Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС. На вопрос о дате прямой линии он ответил лаконично: «Пока преждевременно».
Источники «Ведомостей» в администрации президента (АП), Госдуме и на федеральных каналах назвали изданию две даты прямой линии: 24 июня или 30 июня. В АП источник уточнил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки дату могут сдвинуть.
Политика,Прямая линия с Владимиром Путиным,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Госдума,Ведомости,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители