Песков рассказал о предстоящей прямой линии с Путиным

Подготовка к проведению прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным ведется, но дату мероприятия Кремль не раскрывает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется», — цитирует Пескова ТАСС. На вопрос о дате прямой линии он ответил лаконично: «Пока преждевременно».
Источники «Ведомостей» в администрации президента (АП), Госдуме и на федеральных каналах назвали изданию две даты прямой линии: 24 июня или 30 июня. В АП источник уточнил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки дату могут сдвинуть.