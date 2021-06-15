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Байден заявил, что "всегда готов" к встрече с Путиным

Газета.Ruиещё 16
16 часов назад
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о своей готовности к предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. "Я всегда готов", - сказал Байден журналистам. Встреча российского и американского лидера пройдет 16 июня на вилле швейцарской "Ла Гранж". Накануне Байден прибыл в Женеву. Сообщалось, что пресс-конференция президента Путина в Женеве пройдет перед пресс-конференцией Байдена, и американское правительство опирается именно на такой график. Ранее Путин и Байден обменялись характеристиками. Глава администрации США охарактеризовал Путина как "достойного соперника", а предстоящую встречу с ним — как "соответствующую моменту" Российский президент, в свою очередь, считает американского коллегу человеком, с которым может работать. Кроме того, Путин считает, что Байден "кардинальным образом отличается" от его предшественника Дональда Трампа.
Байден заявил, что "всегда готов" к встрече с Путиным
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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