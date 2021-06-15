Три этапа: появилось расписание встречи Путина и Байдена в Женеве

Сегодня, 15 июня обнародовали полное расписание саммита глав России и Америки в Женеве. Как вытекает из графика, переговоры между Владимиром Путиным
и Джо Байденом
состоятся в три подхода.
Так, согласно документу, переговоры между лидерами двух государств стартуют 16 июня в 13.00 по местному времени (в 14:00 по Москве
), передает
tsargrad.tv.
Прибытие Владимира Путина на деловую встречу в Женеву состоится за 30 минут до назначенного времени.
Далее, в 13:00 на вилле La Grange будет организована его встреча с главой Швейцарии Ги Пармеланом. После, по традиции, состоится фотографирование участников саммита.
И только после этого будет запущен переговорный процесс между Путиным и Байденом. И, как можно увидеть из расписания, он пройдет в три этапа.
Затем беседа Путина и Байдена продолжится с участниками делегаций обеих стран, то есть уже в более расширенном составе. Во время мероприятия сделают кратковременный перерыв на чай и кофе, а затем продолжат обсуждения.