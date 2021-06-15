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Три этапа: появилось расписание встречи Путина и Байдена в Женеве

Мария Иванова
43 минуты назад
Сегодня, 15 июня обнародовали полное расписание саммита глав России и Америки в Женеве. Как вытекает из графика, переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся в три подхода.
Так, согласно документу, переговоры между лидерами двух государств стартуют 16 июня в 13.00 по местному времени (в 14:00 по Москве), передает tsargrad.tv.
Прибытие Владимира Путина на деловую встречу в Женеву состоится за 30 минут до назначенного времени.
Далее, в 13:00 на вилле La Grange будет организована его встреча с главой Швейцарии Ги Пармеланом. После, по традиции, состоится фотографирование участников саммита.
И только после этого будет запущен переговорный процесс между Путиным и Байденом. И, как можно увидеть из расписания, он пройдет в три этапа.
В первую очередь пройдут переговоры в "узком составе", где кроме президентов будут также участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Затем беседа Путина и Байдена продолжится с участниками делегаций обеих стран, то есть уже в более расширенном составе. Во время мероприятия сделают кратковременный перерыв на чай и кофе, а затем продолжат обсуждения.
Политика,Видео,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Царьград ТВ,Москва,
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