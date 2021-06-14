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Путин заявил, что верит версии Лукашенко инцидента с Ryanair

Ювелина Бернст
35 минут назад
Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, что нет причин не верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ситуации с посаженным в Минске самолетом Ryanair.
Путин заявил, что верит версии Лукашенко инцидента с Ryanair
Фото: AP PhotoAP Photo
Он также признался, что Лукашенко лично рассказывал ему об этом инциденте. По словам белорусского лидера, поступила информация о минировании самолета, пилоту об этом доложили, и он принял решение об экстренной посадке.
В данном случае не может идти и речи об осуждении или одобрении Лукашенко, так как самолет сажал пилот, считает Путин. Поэтому следует спросить у пилота, принуждали ли его к посадке, добавил президент РФ.
Он также вспомнил о случае, когда самолет президента Боливии посадили в Вене и обыскали по приказу Белого дома.
23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса был снят и задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В Минске, в свою очередь, заявили, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту столичного аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
Ранее Лукашенко заявил, что Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Однако на Украине опровергли слова белорусского президента.
Политика,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Владимир Путин,телеканал NBC,Минск,Беларусь,
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