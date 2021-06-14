Путин заявил, что верит версии Лукашенко инцидента с Ryanair

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Он также признался, что Лукашенко лично рассказывал ему об этом инциденте. По словам белорусского лидера, поступила информация о минировании самолета, пилоту об этом доложили, и он принял решение об экстренной посадке.

В данном случае не может идти и речи об осуждении или одобрении Лукашенко, так как самолет сажал пилот, считает Путин. Поэтому следует спросить у пилота, принуждали ли его к посадке, добавил президент РФ.

Он также вспомнил о случае, когда самолет президента Боливии посадили в Вене и обыскали по приказу Белого дома.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса был снят и задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич . В Белоруссии его обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка.

Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В Минске, в свою очередь, заявили, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту столичного аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку.