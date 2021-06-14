Путин про страх перед оппозицией: «Это даже смешно»

«Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно», - так отреагировал Путин на вопрос интервьюера «почему вас так пугает оппозиция?».
«Когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела мы принимаем соответствующие решения и законы», - пояснил глава государства.
«У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре», - пояснил он.