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Путин про страх перед оппозицией: «Это даже смешно»

Елена Прошина
1 час назад
Президент Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC дал понять корреспонденту, что он не боится оппозиции. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.
Путин про страх перед оппозицией: «Это даже смешно»
Фото: www.kremlin.ruwww.kremlin.ru
«Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно», - так отреагировал Путин на вопрос интервьюера «почему вас так пугает оппозиция?».
Многие структуры так называемого, согласно определению президента, гражданского общества финансируются из-за рубежа.
«Когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела мы принимаем соответствующие решения и законы», - пояснил глава государства.
Описывая нынешнюю российскую политическую систему, Путин заявил, что она развивается.
«У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре», - пояснил он.
Политика,Владимир Путин,телеканал NBC,
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