Протасевич заявил об уважении к Лукашенко

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич выступил на пресс-конференции МИД Белоруссии , в ходе которого заявил о своем прекрасном самочувствии. По его словам, белорусские силовики не применяли к нему пыток. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал "Белпрессцентр".

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Обвиняемый в организации массовых беспорядков создатель телеграмм-канала Nexta, Протасевич заявил, что его признание вины не было сделкой со следствием.

«Никакого торга со следствием не было. Никто меня не принуждает и не принуждал к сотрудничеству со следствием. Это мой осознанный выбор. Я понимаю, какой урон нанес стране и хочу сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Я никого не предаю и не сдаю. Моя совесть чиста», - заявил Протасевич на вопрос о применении к нему насилия в СИЗО Минска.

Также Протасевич подчеркнул, что «уважает» Лукашенко, хотя и не является его «политическим сторонником».

«Я не буду политическим сторонником Лукашенко. Но я его уважаю. Я сотрудничаю со следствием по своей воле. Но вы мне, видимо, не верите», - заявил он журналистам.

Кроме того, сооснователь Nexta сообщил, что его родителей якобы удерживают в заложниках в Польше.

Стоит отметить, что перед начало пресс-конференции Журналисты «Би-би-си» ушли из зала в знак протеста против того, что Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать.