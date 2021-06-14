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МИД Украины: США готовят «план Б» против «Северного потока-2»

Елена Прошина
47 минут назад
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна ожидает начала переговоров относительно компенсаций Украине после запуска газопровод «Северный поток-2». Об этом он упомянул в ходе интервью немецкой газете Die Welt.
МИД Украины: США готовят «план Б» против «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters
По его данным, США готовятся применить «план Б» в отношении проекта по транспортировке газа из России в ЕС по дну Балтийского моря. До последнего времени американцы пытались остановить постройку «Северного потока-2». Теперь же они планируют не допустить его запуск. При этом, уверен Кулеба, основной целью давления из-за океана окажется Германия, как основной бенефициар и сторонник этого газотранспортного проекта.
Некоторое время назад власти США отказались от экономических ограничений для оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream2 AG. При этом не снимали санкций против ряда копаний и судов, участвующих в реализации проекта.
Напомним, что Украина постоянно призывает США к самым жестким мерам в отношении проекта с целью его остановки, опасаясь, что «Северный поток-2» позволит «Газпрому» поставлять газ в Европу в обход газотранспортной системы Украины, оставив последнюю без многомиллиардных платежей за транзит углеводородов.
Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики, Руслан Бортник предложил владельцам «Северного потока-2» выделить Украине 5-процентную долю в акционерном капитале этого газотранспортного проекта.
«Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока-2». Продайте или передайте украинскому «Нафтогазу» пять процентов стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на» нем», — заявил Бортник.
Политика,Дмитрий Кулеба,Руслан Бортник,Нафтогаз,Газпром,МИД,ЕС,Die Welt,Соединенные Штаты,Украина,
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