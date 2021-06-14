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Дерипаска проиграл суд об отмене санкций США

Ювелина Бернст
59 минут назад
Суд столичного округа Колумбия отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Министерству финансов США о снятии с россиянина американских рестрикций. Соответствующее постановление размещено на сайте инстанции.
Дерипаска проиграл суд об отмене санкций США
Фото: ТАССТАСС
Согласно документу, суд удовлетворил ходатайство ответчика и отклонил встречное ходатайство истца, закрыв дело. В материалах говорится, что Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением Минфина США.
Ведомство в апреле 2018 года ввело рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Бизнесмена обвиняют в ведении дел «в интересах Путина». Дерипаска назвал это клеветой и домыслами. Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американцам запрещено вести с ними бизнес.
В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске сокращением долей его акций в холдингах.
В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США, заявив, что санкции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, составил более чем в $7,5 млрд.
Политика,Олег Дерипаска,Русские машины,Группа ГАЗ,Русал,En+ Group,Евросибэнерго,Казначейство США,Колумбия,Соединенные Штаты,
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