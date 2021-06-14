Дерипаска проиграл суд об отмене санкций США

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Согласно документу, суд удовлетворил ходатайство ответчика и отклонил встречное ходатайство истца, закрыв дело. В материалах говорится, что Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением Минфина США.

"Русские машины", "Евросибэнерго" и Ведомство в апреле 2018 года ввело рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал" , "Базовый элемент", En+ "Группу ГАЗ" . Бизнесмена обвиняют в ведении дел «в интересах Путина». Дерипаска назвал это клеветой и домыслами. Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске сокращением долей его акций в холдингах.