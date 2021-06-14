Дерипаска проиграл суд об отмене санкций США

Согласно документу, суд удовлетворил ходатайство ответчика и отклонил встречное ходатайство истца, закрыв дело. В материалах говорится, что Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением Минфина США.
В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске сокращением долей его акций в холдингах.
В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США, заявив, что санкции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, составил более чем в $7,5 млрд.