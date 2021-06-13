Страны G7 выступили с обращением к России

Одновременно лидеры заявили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией.

Саммит проходил 11-13 июня в Британии, в курортном городе Карбис-Бэй. Он был отмечен скандалом из-за слов президента Франции Макрона о том, что Северная Ирландия не является частью Британии. Премьер Джонсон в ответ посоветовал Микрону ввести запрет на продажу тулузских сосисок в Париже.