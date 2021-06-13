Страны G7 выступили с обращением к России

Лидеры стран G7 обвинили Россию
в «дестабилизирующем поведении и злонамеренных действиях». Обвинение содержится в заключительном коммюнике
, выпущенном сегодня, в заключительный день саммита, сообщает Bloomberg.
«Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека», — говорится в коммюнике.
Одновременно лидеры заявили, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией.
Саммит проходил 11-13 июня в Британии, в курортном городе Карбис-Бэй. Он был отмечен скандалом из-за слов президента Франции Макрона о том, что Северная Ирландия не является частью Британии. Премьер Джонсон в ответ посоветовал Микрону ввести запрет на продажу тулузских сосисок в Париже.
Кроме того, главы G7 обязались предоставить бедным государствам в течение следующего года миллиард доз вакцины от коронавируса.
Премьер Джонсон назвал данное обещание одним из «триумфов» саммита.