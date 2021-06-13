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Прилепина возмутило отсутствие единороссов на Донбассе

Елена Прошина
3 часа назад
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, за все время, проведенное им в непризнанных республиках Донбасса, он не обнаруживал там присутствия партии «Единой России». Теперь же, по словам политика, ЕР эксплуатирует тему неподконтрольных Киеву территорий в своих политических целях. Об этом сообщает издание «Политнавигатор».
Прилепина возмутило отсутствие единороссов на Донбассе
Фото: ТАССТАСС
«Я три года жил и служил на Донбассе, и все это время никакой «Единой России» там не видел. А теперь она есть. Месяца три назад мы провели очень серьезную конференцию на тему того, как голосовать народу Донбасса, который уже получил российские паспорта, как ускорить паспортизацию. И тут же подключилась партия «Единая Россия», которая зафиксировала тему на себя», — заявил Прилепин.
На теме непризнанных республик можно получить политические очки и поэтому ЕР «приватизировали эту историю», считает он. Прилепин заявляет, что не боится конкуренции с ЕР.
«У них Донбасс, ну и хорошо, а мы сейчас будем призывать к смене политической власти в Киеве. А «Единая Россия» будет бояться это говорить. Поэтому мы будем на три шага радикальнее и честнее в своих высказываниях», — сказал политик, комментируя перспективы компании по выборам депутатов российской Госдумы среди российских граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР.
Политика,Захар Прилепин,Единая Россия,Госдума,Киев,
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