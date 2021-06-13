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Поклонская назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму

Lenta.ru
46 минут назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала причина отказа от участия в предстоящих выборах в Госдуму. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.
Поклонская назвала причину отказа от участия в выборах в Госдуму
Фото: Владимир Трефилов / РИА НовостиВладимир Трефилов / РИА Новости
Она отметила, что переходит на другую интересную работу, не связанную с работой депутата. Поклонская подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить «другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры».
«Находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России», — заявила депутат.
На новом месте работы Поклонская намерена сосредоточится на темах, которые интересуют людей. Одними из них станут сохранение заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение.
28 мая стало известно, что Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Она добавила, что сообщит о ней позже.
В марте 2014 года, после того как Крым вошел в состав России по итогам референдума, была создана прокуратура Республики Крым, и Поклонская была назначена исполняющей обязанности прокурора региона. В мае 2014 года указом президента Владимира Путина ее назначили на должность прокурора. В сентябре 2016 года Поклонская написала заявление об освобождении данной должности в связи с избранием в Государственную думу.
Политика,Наталья Поклонская,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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