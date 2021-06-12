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Пашинян назвал Лаврова президентом и премьером России

News.ru
1 час назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, оговорившись, назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова сначала президентом РФ, а потом премьер-министром. Об этом сообщает РИА Новости.
Пашинян назвал Лаврова президентом и премьером России
Фото:  Փաշինյան/facebook.com Փաշինյան/facebook.com
Пашинян допустил оговорку в ходе выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области, рассказывая об освобождении армянских военнослужащих в обмен на карту минных полей для Баку.
Когда президент...премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях... — сообщил Пашинян, не обратив внимания на ошибку.
При этом присутствовавшие на мероприятии супруга Пашиняна Анна Акобян и и.о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян не смогли сдержать улыбку.
Обмен произошёл 12 июня. Власти Армении передали Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе в Карабахе, в ответ Баку передал Еревану 15 задержанных армян.
Как отметили в МИД Азербайджана, полученные минные карты спасут жизнь и здоровье десятков тысяч граждан республики, среди которых специалисты по разминированию, а также позволят вынужденным переселенцам быстрее вернуться домой.
Политика,Никол Пашинян,Сергей Лавров,МИД,Россия,Баку,Армения,
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