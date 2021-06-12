Путин поздравил жителей страны с Днем России

«Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", - сказал Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда.
По словам президента, праздник «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений».
12 июня отмечается День России — государственный праздник Российской Федерации. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.