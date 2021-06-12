Путин ответил журналисту NBC, считает ли себя убийцей

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Путин отметил, что всегда действовал в интересах России и россиян.

«И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», - ответил он на вопрос, как относится к тому, что Байден назвал его "убийцей".

Российский лидер также признался, что привык к различным атакам «со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости».

«И ничто из этого меня не удивляет», - заявил президент РФ.

По его мнению, на использование подобных ярлыков в американской политической культуре повлиял Голливуд.

«Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение», - сказал Путин в ответ на перечисление журналистом лиц, ответственность за гибель которых ряд западных СМИ пытается возложить на российское государство.

Российский президент также отметил, что Байден «сильно» отличается от предыдущего американского лидера Дональда Трампа , подчеркнув, что Байден является карьерным политиком.

В заключение Путин выразил надежду на то, что "со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов".

В марте Байден заявил, что хочет призвать Россию к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США, отметив, что Путин заплатит, если окажется виновен. Байден также допустил резкое высказывание в адрес российского президента.