«Ерунда и помойка»: Путин о продаже Ирану военных спутниковых технологий

Однако глава государства поведал американцу Кейру Симмонсу, что Москва всё же имеет планы по работе с Ираном в военной и технической сферах.

Президент России также заявил, что его не обеспокоило скандальное высказывание Байдена о том, что он «убийца», потому что он «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства, и различные ярлыки — это не то, о чём он переживает хоть в малейшей степени».