Захарова указала на недостаток «плюрализма мнений» в ФРГ

«Премьер-министр Венгрии Орбан ответил со свойственной ему прямотой, а именно возмущением. То, что это очевидный немецкий намек на Будапешт, заветировавший в последнее время заявление ЕС по ситуации в Гонконге, проект торгового соглашения с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами и призыв Брюсселя к перемирию на Ближнем Востоке, не секрет ни для кого в Брюсселе. Главе венгерского Правительства пришлось напомнить немецкому Министру, что внешняя политика ЕС определяется не евробюрократами, а главами наций, входящих в союз. Политизированные же заявления делают из Евросоюза, по словам Орбана, «жалкого бумажного тигра», – пояснила Захарова.
«Удивительно (хотя не очень уж и удивительно) вот еще что: немецкие СМИ программную речь Мааса тиражируют вот уже который день, по ролям перепевая метафору о «заложниках», в то время как ответ Орбана проходит в медиапространстве ФРГ едва замеченным. Как будет «плюрализм мнений» auf Deutsch?», – отметила Захарова.