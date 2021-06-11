Путин подписал закон об аресте за разглашение данных силовиков

Преступление будет наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за 18 месяцев. Кроме того, нарушителю могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до двух лет или арест на срок до четырёх месяцев.