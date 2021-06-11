Путин подписал закон об аресте за разглашение данных силовиков

Преступление будет наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за 18 месяцев. Кроме того, нарушителю могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до двух лет или арест на срок до четырёх месяцев.
Ранее в Госдуму направили инициативу, согласно которой за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров и услуг предложено штрафовать. Решение было принято на заседании 27 мая и предусматривает «введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных».