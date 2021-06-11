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Путин подписал закон об аресте за разглашение данных силовиков

News.ru
1 час назад
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы и аресты за распространение личных данных сотрудников правоохранительных органов и их близких. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин подписал закон об аресте за разглашение данных силовиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Преступление будет наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за 18 месяцев. Кроме того, нарушителю могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до двух лет или арест на срок до четырёх месяцев.
Инициативу внесли в Госдуму депутаты Василий Пискарёв, Анатолий Выборный, Эрнест Валеев, Виктор Кидяев и Николай Петрунин.
Ранее в Госдуму направили инициативу, согласно которой за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров и услуг предложено штрафовать. Решение было принято на заседании 27 мая и предусматривает «введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных».
Политика,Анатолий Выборный,Василий Пискарев,Виктор Кидяев,Эрнест Валеев,Владимир Путин,Госдума,МВД,
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