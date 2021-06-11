Встрече Путина и Байдена предрекли провал

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Он считает, что они смогут лишь обменяться мнениями.

Не следует рассчитывать на то, что встреча многое решит, поскольку оба президента не намерены менять своих позиций, считает американский аналитик.

«Если они всё-таки выпустят совместное заявление, это будет список областей возможного сотрудничества и вероятных разногласий. Но это будут те же вопросы, которые Москва и Вашингтон обсуждают уже пятьдесят лет: контроль над вооружениями, дополненный кибербезопасностью и другими современными технологиями, и региональные горячие точки», - заявил он.

Перед встречей с Путиным американский лидер должен принять участие в саммите лидеров G7. Также у него запланирован визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

По словам Ричарда Вайца, это продемонстрирует солидарность стран Запада перед лицом России. Однако он сомневается, что данный ход событий окажет влияние на результаты саммита в Женеве из-за разных позиций.

Двусторонний саммит Россия-США состоится в женевской вилле Ла Гранж. В пятницу, 11 июня, парк вокруг здания оцепили колючей проволокой. Жителям города посоветовали 16 июня работать из дома.