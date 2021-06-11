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Встрече Путина и Байдена предрекли провал

Мария Иванова
18 минут назад
Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве не смогут достичь реальных договоренностей. Об этом NEWS.ru заявил директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.
Встрече Путина и Байдена предрекли провал
Фото: ТАССТАСС
Он считает, что они смогут лишь обменяться мнениями.
Не следует рассчитывать на то, что встреча многое решит, поскольку оба президента не намерены менять своих позиций, считает американский аналитик.
«Если они всё-таки выпустят совместное заявление, это будет список областей возможного сотрудничества и вероятных разногласий. Но это будут те же вопросы, которые Москва и Вашингтон обсуждают уже пятьдесят лет: контроль над вооружениями, дополненный кибербезопасностью и другими современными технологиями, и региональные горячие точки», - заявил он.
Перед встречей с Путиным американский лидер должен принять участие в саммите лидеров G7. Также у него запланирован визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
По словам Ричарда Вайца, это продемонстрирует солидарность стран Запада перед лицом России. Однако он сомневается, что данный ход событий окажет влияние на результаты саммита в Женеве из-за разных позиций.
Двусторонний саммит Россия-США состоится в женевской вилле Ла Гранж. В пятницу, 11 июня, парк вокруг здания оцепили колючей проволокой. Жителям города посоветовали 16 июня работать из дома.
Швейцария закроет часть воздушного пространства на время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет в Женеве.
Политика,Ричард Вайц,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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