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Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон

Российская Газетаиещё 7
27 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена, а потом говорить о перспективах возвращения в США российского посла Анатолия Антонова.
"Дождемся саммита": Песков о возвращении посла России в Вашингтон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Дождемся саммита", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, отмечает агентство, представитель госдепа Нед Прайс заявил, что возвращение в Москву посла США Джона Салливана "ожидается в ближайшие недели".
Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 марта прибыл в Москву для консультаций. Месяц спустя по рекомендации российской стороны Россию покинул посол США в Джон Салливан. Сроки их возвращение неизвестны.
Политика,Нед Прайс,Джон Салливан,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,Интерфакс,Россия,Соединенные Штаты,
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