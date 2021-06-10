«Самое страшное интервью Путина»: политолог об угрозе войне

Политолог Андрей Перла заявил, что недавнее интервью президента РФ Владимира Путина свидетельствует об угрозе «большой войны». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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В интервью для программы « Москва . Кремль. Путин» президент прокомментировал стремление Украины НАТО , призвав задуматься о возможной реакции Москвы.

По словам президента, в случае присоединения Украины к альянсу ракеты НАТО смогут долететь до центральной части РФ от Харькова меньше, чем за десять минут.

«Это для нас красная линия или нет?» - отметил Путин.

Никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО, пока нет, отметил он.

Также президент прокомментировал законопроект о коренных народах Украины. Он сравнил попытки разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

«Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, - мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего?» - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не может оставаться безразличной к подобным законопроектом.

Перла отметил, что с такими заявлениями российский президент выступил за неделю до встречи с главой США Джо Байденом

«Встреча лидеров стран, которые могут вступить в войну на уничтожение в любой момент. И действия одной из этих стран, США, каждый день делают опасность все ближе и реальнее. Это будут переговоры типа: вы понимаете, до чего уже дело дошло? Отступитесь. Может быть, другого шанса уже не будет», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению политолога, Путин, говоря о «красных линиях», имеет в виду возможную войну. Также Перла подчеркнул, что в разговоре об Украине президент «не стал подбирать слов».